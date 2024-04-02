ONE Championship подписал двух непобеждённых проспектов

Промоушен ONE Championship объявил о подписании контракта с двумя непобеждёнными проспектами — Саматом Мамедовым (Казахстан) и Алибегом Расуловым (Россия).

Оба бойца не имеют поражений в профессиональной карьере. О дате и соперниках бойцов будет объявлено позже.

Ранее чемпион промоушена ONE в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин заявил о готовности завоевать четвёртый титул. В марте на турнире ONE 166, прошедшем в Катаре, Малыхин победил техническим нокаутом голландца Ренье де Риддера и стал чемпионом промоушена в среднем весе (до 93 кг). Ранее россиянин завоевал пояса в полутяжёлом (до 103 кг) и тяжёлом дивизионе (до 120 кг).