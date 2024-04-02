Боец UFC Майкл Пейдж назвал игрока НБА, который мог бы стать бойцом ММА

Топовый британский боец UFC Майкл Пейдж считает, что легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан имел потенциал стать бойцом смешанных единоборств.

«Кто бы мог стать бойцом ММА из игроков НБА? Это определённо Майкл Джордан. Это очевидно. Достаточно изучить его карьеру или посмотреть документальный фильм о нём. У него есть способность создавать свои собственные сценарии развития того или иного события, которые не обязательно должны быть реальными. Но они необходимы, чтобы он был сконцентрированным и готовым побеждать. Это интересная черта характера. Так что, если он сможет придумать историю в своей голове и использовать её в качестве топлива для зарядки, то он был бы настоящим зверем в ММА», — приводит слова Пейджа портал Fadeaway World.