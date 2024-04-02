«Нокаутировав его, я повлияю на его разум». Фигейреду — о поединке с Гарбрандтом

Экс-обладатель титула UFC в категории до 57 кг Дейвисон Фигейреду намерен нокаутировать бывшего чемпиона UFC в весе до 61 кг Коди Гарбрандта. Их поединок состоится на турнире UFC 300.

«Коди психически слаб. У него не всё в порядке с головой. Он не вернулся после нескольких поражений, верно. Каждый боец боится, что его нокаутируют. Многим нравится драться, но они сдаются, когда они падают в нокаут. Нужно быть крутым, нужно обладать сильным характером, чтобы вернуться снова. Нокаутировав его, я повлияю на его разум.

Моя цель — победить нокаутом в этом бою. Этот поединок может привести меня к титулу, поэтому хочется произвести впечатление. У Коди хороший футворк, он выкладывается в первом раунде, и у меня такой же агрессивный стиль. Бой обещает быть напряжённым. В легчайшем весе я себя чувствую в полном порядке. Мы проведём отличный бой, фанатам это доставит удовольствие», — приводит слова Дейвисона портал MMA Fighting.