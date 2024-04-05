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Российский боец Олег Олегичев назвал 3 поединка UFC 300, которые ждёт с нетерпением

Российский боец Олег Олегичев назвал 3 поединка UFC 300, которые ждёт с нетерпением
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Боец ACA и клуба «Архангел Михаил» Олег Олегичев рассказал, какие поединки турнира UFC 300 ждёт с нетерпением.

«В первую очередь интересен бой Армана Царукяна. Я его лично знаю и следил за ним, когда он был подростком, когда дрался в любителях. Он очень крутой боец и, кажется, будущий чемпион в 70 кг. Бой Иржи Прохазка тоже хочу посмотреть: Прохазка высокий яркий, бывший чемпион. Интересно как он вернётся вообще, что покажет. Ну, и конечно, бой Перейры против Хилла. Перейра бывший чемпион 84 кг, действующий в 93, пришел в ММА из кикбоксинга. Это вот три боя, которые я жду с нетерпением», — сказал Олегичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

UFC 300 пройдёт в ночь 13 на 14 апреля мск.

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