Хабиб Нурмагомедов: берегите своё время

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками советом. Хабиб обратил внимание на то, что важно не тратить время впустую.

«Осознание того, как быстро летит время… Берегите своё время», — написал Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 254 одержал победу в поединке с американцем Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.