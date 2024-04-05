Майкл Чендлер рассказал, что планирует делать после победы над Конором Макгрегором

Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер рассказал, что планирует делать после потенциальной победы над популярным ирландским бойцом и бывшим двойным чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе Конором Макгрегором.

«Мне бы хотелось попробовать провести бой с Исламом или с другим парнем, который будет чемпионом. Также было бы славно провести бой с обладателем пояса BMF», — написал Чендлер в своих социальных сетях.

Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 281, Майкл Чендлер разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье. Поединок завершился победой Дастина удушающим приёмом в третьем раунде. В своём рекорде Майкл имеет 23 победы и восемь поражений.