Джамал Хилл сказал, с кем хотел бы встретиться в тяжёлом весе

Экс-обладатель титула в полутяжёлом дивизионе американец Джамал Хилл открыт к поединку с временным чемпионом UFC в тяжёлом весе Томом Аспиналлом.

«Обычно мой вес составляет около 108 килограммов, как сейчас. Братан, я большой мальчик. Поэтому хочу сказать, что мой поединок с Томом возможен. Мне нравится этот бой. Аспиналл – отличный боец. Это было бы весело, с большим удовольствием встретился бы с ним в октагоне.

А теперь давай обсудим, что значит преимущество в силе удара? Суть поединка в том, что не имеет значения, кто сильнее. Всё сводится к тому, кто кого ударит первым, но сила есть у нас обоих. Ты можешь быть в тысячу раз сильнее меня, но я могу ударить тебя первым, и ты упадёшь», — приводит слова Хилла портал Low Kick MMA.