Макс Холлоуэй: когда думаю о поединке с Гэтжи, то приходит на ум только слово «насилие»

Экс-обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) Макс Холлоуэй поделился своими эмоциями от предстоящего поединка с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи.

«Это будет грандиозный бой. Как я уже сказал, единственное слово, которое приходит мне на ум, когда думаю об этом бое — это «насилие». Прозвище Гэтжи — Хайлайт (яркий момент. — Прим. «Чемпионата»). Если я не буду сосредоточен в поединке на нём, тогда стану для Джастина очередным хайлайтом. Я действительно хочу, чтобы этот бой запомнился надолго, поэтому в первую очередь я сделаю всё, чтобы победить Гэтжи. Настройтесь, сядьте поудобнее, расслабьтесь, возьмите попкорн и наслаждайтесь, потому что это будет отличная ночь боёв», — приводит слова Макса портал TMZ.