Результаты взвешивания перед турниром UFC Fight Night 240

В ночь с субботы на воскресенье, с 6 по 7 апреля, в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC Fight Night 240, главным событием которого станет поединок между топовыми бойцами среднего дивизиона Бренданом Алленом и Крисом Кёртисом. Сегодня, 5 апреля, состоялась процедура взвешивания, результаты которой приведены ниже.

Главный кард:

Главный бой вечера, средний вес: Брендан Аллен (84,36 кг) vs Крис Кёртис (84,36 кг);

Полулёгкий вес: Александр Эрнандес (68,03 кг)* vs Дэймон Джексон (66,22 кг);

Полулёгкий вес: Морган Шарье (65,77 кг) vs Чепе Марискал (65,99 кг);

Лёгкий вес: Игнасио Бахамондес ( кг) vs Кристос Гиагос (70,76 кг);

Тяжёлый вес: Вальтер Уокер (119,74 кг) vs Лукаш Бржески (107,04 кг);

Лёгкий вес: Тревор Пик (70,53 кг) vs Чарли Кэмпбелл (70,3 кг).

Прелимы:

Полусредний вес: Курт Макги (77,33 кг) vs Алекс Мороно (77,56 кг);

Женский легчайший вес: Норма Дюмонт Виана (61,68 кг) vs Жермейн Де Рандами (61,23 кг);

Легчайший вес: Педро Фалькао (61,68 кг) vs Виктор Хьюго (61,46 кг);

Женский минимальный вес: Пьера Родригес (52,61 кг) vs Синтия Кальвильо (53,97 кг);

Легчайший вес: Даниэль Аргуэта (61,68 кг) vs Жан Мацумото (61,68 кг);

Средний вес: Дилан Будка (84,14 кг) vs Сесар Алмейда (84,14 кг);

Женский легчайший вес: Мелисса Муллинс (62,59 кг)*** vs Нора Корнолле (62,82 кг)****

* Александр Эрнандес не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории.

Синтия Кальвильо не смогла уложиться в лимит женской минимальной весовой категории.

*** Мелисса Муллинс не смогла уложиться в лимит женской легчайшей весовой категории.

**** Нора Корнолле не смогла уложиться в лимит женской легчайшей весовой категории.