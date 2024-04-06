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На продажу выставлены шорты Мохаммеда Али. Их оценили в семизначную сумму

На продажу выставлены шорты Мохаммеда Али. Их оценили в семизначную сумму
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Белые боксёрские шорты легендарного Мохаммеда Али, в которых он дрался в третьем бою против Джо Фрейзера, были выставлены в качестве лота аукционным домом Sotheby's с первоначальной ценой в $ 6 млн. Об этом сообщает портал Sunday World.

На шортах присутствует подлинный автограф Мохаммеда Али.

Напомним, противостояние между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером стало одним из самых важных в истории бокса. Их третий поединок состоялся в 1975 году в столице Филиппин Маниле, в результате чего получил неофициальное название «Триллер в Маниле». Поединок продлился 14 раундов из 15. Перед финальным раундом тренер Джо Фрейзера остановил поединок из-за плохого состояния своего подопечного. По версии журнала The Ring третий бой между Али и Фрейзером стал «поединком года».

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