Джастин Гэтжи оценил идею пригласить Марка Коулмана, чтобы он вручил пояс BMF

Экс-обладатель временного титула в категории до 70 кг американец Джастин Гэтжи выразил поддержку идее Макса Холлоуэя позвать первого линейного чемпиона UFC в тяжёлом весе Марка Коулмана в качестве человека, который будет вручать пояс BMF победителю их боя.

«Мне это точно нравится. Этот мужик доказал, что он настоящий воин не только в клетке, но и в жизни, учитывая то, через что он прошёл в последнее время. Мне бы очень хотелось, чтобы Марк это сделал. Это лучшая идея, которая пришла Максу в голову за последнее время.

Я вообще не разговаривал с UFC насчёт того, кто будет вручать пояс, поэтому ничего конкретного сказать не могу. Мне определённо понравится больше, если будет Марк Коулман, чем Хорхе Масвидаль», — приводит слова Гэтжи портал MMAJunkie.