Источник: Джон Джонс угрожал офицеру антидопинговой службы DFS убийством

Действующий обладатель титула чемпиона UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс угрожал убийством офицеру антидопинговой службы Drug Free Sport, который приехал к нему домой в Альбукерке, чтобы взять анализы на запрещённые вещества. Об этом сообщает издание Abq Raw.

Согласно имеющейся информации, Джон Джонс был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда в дом вошёл сотрудник DFS, Джонс отказался сдавать анализы. После этого он начал угрожать его убить, а также отобрал у него телефон. Потерпевший мужчина обратился в полицию. Однако в базе данных пока не было зарегистрировано уголовного или административного дела, в котором Джонс проходил, как обвиняемый.

Напомним, Джон Джонс в последнем поединке победил удушающим приёмом французского бойца Сириля Гана.