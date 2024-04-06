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Источник: Джон Джонс угрожал офицеру антидопинговой службы DFS убийством

Источник: Джон Джонс угрожал офицеру антидопинговой службы DFS убийством
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Действующий обладатель титула чемпиона UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс угрожал убийством офицеру антидопинговой службы Drug Free Sport, который приехал к нему домой в Альбукерке, чтобы взять анализы на запрещённые вещества. Об этом сообщает издание Abq Raw.

Согласно имеющейся информации, Джон Джонс был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда в дом вошёл сотрудник DFS, Джонс отказался сдавать анализы. После этого он начал угрожать его убить, а также отобрал у него телефон. Потерпевший мужчина обратился в полицию. Однако в базе данных пока не было зарегистрировано уголовного или административного дела, в котором Джонс проходил, как обвиняемый.

Напомним, Джон Джонс в последнем поединке победил удушающим приёмом французского бойца Сириля Гана.

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