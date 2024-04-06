Джастин Гэтжи: мне не будет обидно, если у меня получится вырубить Макса

Экс-обладатель временного титула в дивизионе до 70 кг американец Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке с бывшим чемпионом в полулёгком весе UFC Максом Холлоуэем.

«Когда мы были на пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 300, он определённо был не меньше меня, даже тяжелее. Так что Макс большой, крупный парень. Надеюсь, из-за того, что он будет большим и чуть более тяжёлым, чем обычно, его скорость снизится.

За эти годы я по-настоящему проникся тем, что делаю в ММА, и тем, кто я есть, а также своей способностью причинять ущерб. Не имеет значения, кто стоит напротив меня в октагоне. Эти парни подписали контракт, и пришло моё время побеждать.

Сейчас я в гораздо лучшей форме, я гораздо увереннее в своих силах. Мне кажется, что лучшим исходом нашего поединка станет, если его остановит доктор. У меня только уважение к Максу. Если у меня получится сломать ему руку, сделать так, чтобы он больше не смог ходить, для меня это будет идеальной ситуацией, чем если бы я его нокаутировал. Макс попытается нокаутировать меня, так что мне не будет обидно, если у меня получится вырубить его», — приводит слова Гэтжи портал MMA Mania.