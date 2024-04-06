Рой Джонс назвал трёх лучших действующих боксёров мира

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, американец Рой Джонс-младший назвал трёх лучших по его мнению действующих боксёров планеты.

«Кроуфорд сейчас лучший вне зависимости от весовой категории, но Наоя Иноуэ находится прямо у него за спиной. Кроуфорд доминировал последние 10 лет, за это время никто не приблизился к нему. Единственная причина того, что он не возглавил рейтинг pound-for-pound раньше, заключается в том, что никто не дал ему такой возможности.

Кто ещё? Стоит сказать о Дмитрии Биволе. Парень давно при деле и выполняет свою работу. Он доказал, что способен победить любого, и если он справится с Артуром Бетербиевым, то наденет корону», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Talk Sport Drive.

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