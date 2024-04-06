Джо Роган сказал, кто из действующих чемпионов UFC является недооценённым

Звёздный комментатор UFC Джо Роган назвал действующего чемпиона организации, которого, по его мнению, недооценивают.

«Люди недооценивают Джамала Хилла по какой-то причине, я этого не понимаю. Джамал − нокаутёр, умеющий одним ударом вырубать полутяжеловесов. Многие считают Перейру фаворитом в их бою, но я не уверен», — сказал Роган в своём подкасте.

Напомним, титульный поединок Перейра – Хилл возглавит турнир UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

Перейра в своём последнем бою на UFC 295 в ноябре досрочно остановил чеха Иржи Прохазку, завоевав вакантный титул. Хилл не дрался с января 2023 года, когда на UFC 283 победил по очкам бразильца Гловера Тейшейру.

Материалы по теме Джамал Хилл рассказал, что экс-соперник Алекса Перейры помогал ему в подготовке к бою

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте