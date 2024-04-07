Усик ответил, может ли бой с Фьюри завершиться нокаутом

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе украинец Александр Усик ответил, может ли завершиться нокаутом его поединок с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Послушайте, если я могу нокаутировать, я это делаю. Если у меня складывается полный бой, я его прохожу. Моя цель – победить, а как именно это произойдёт… на то божья воля. Моя же задача — победить», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

Ранее в интервью Усик объяснил, почему не выходит в соцсети перед своими боями.