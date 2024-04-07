Чемпион мира: если бы команда Цзю поступила умнее, он бы сохранил титул

Чемпион мира австралиец Джейсон Молоуни прокомментировал результат объединительного боя в первом среднем весе (до 69,9 кг) между соотечественником Тимом Цзю и американцем Себастьяном Фундорой.

Напомним, поединок бойцов состоялся 31 марта в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением.

«Тим – воин, и он всегда желает продолжать. Его команда в некотором роде подвела его, не поступив умно в этой ситуации. Было очевидно, что кровь мешала ему видеть. Он постоянно вытирал её, в третьем и четвёртом раунде он испытывал проблемы.

Его команде следовало бы поступить разумней, и он бы сохранил титул. Все были бы разочарованы результатом, он бы сохранил свой пояс, и они бы подрались снова. Поединок получился великолепным, настоящая бойня», — цитирует Молоуни BoxingScene.

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