WBC снова выступил за увеличение числа судей в бою Усика и Фьюри

Глава Всемерного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман снова предложил расширить судейский состав в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Похоже, всех устраивает обычный вариант, и они не желают перемен. Чем больше высококвалифицированных судей будут работать вместе, тем лучше. Если в бою у двух судей плохой вечер, бой решается со счётом 2:1. При шести судьях счёт будет 4:2, и победит правильный боец. В последнее время у нас было слишком много раздельных решений. Это ненормально», — приводит слова Сулеймана BoxingScene.

Поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).