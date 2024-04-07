Джон Джонс отреагировал на обвинения в угрозах офицеру антидопинговой службы

Действующий обладатель титула чемпиона UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс прокомментировал информацию о том, что угрожал жизни сотрудницы антидопингового агентства и забрал у неё телефон.

«Хочу прокомментировать сообщения о том, что я якобы угрожал жизни сотрудницы антидопингового агентства и забрал её телефон. Дело в том, что есть видео, на котором оба сотрудника покидают мой дом после тестирования. Мы дали друг другу пять и обнялись. Хотя я был разочарован их непрофессионализмом и употреблял ненормативную лексику, всё закончилось дружелюбно, никаких угроз.

Должен сказать, что именно эта сотрудница, о которой шла речь, вела себя непрофессионально и даже нарушала стандартный протокол. За 20 лет проверок на допинг я никогда раньше не сталкивался с подобным инцидентом с участием службы допинг-контроля», — написал Джонс в социальных сетях.