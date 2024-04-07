Тренер О'Мэлли рассказал, как пройдёт бой британца с Двалишвили

Тим Уэлч, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американца Шона О’Мэлли, рассказал о том, как пройдёт поединок его подопечного с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.

«Двалишвили бросится в атаку, попытается провести тейкдаун, а если ты вынужден что-то делать против Шона, то велика вероятность, что ты проснешься и будешь смотреть на лампы в зале.

Мерабу будет чертовски трудно поймать его, а если у него получится, мы сможем показать совершенно новую игру на земле», — сказал Уэлч на YouTube-канале The Schmo.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 299, Шон О'Мэлли победил единогласным решением судей Марлона Веру.

Ранее О'Мэлли объяснил вызывающее поведение со стороны Шона Стрикленда.