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«Дайте Кёртису полный лагерь и реванш с Алленом». Стрикленд обратился к UFC

«Дайте Кёртису полный лагерь и реванш с Алленом». Стрикленд обратился к UFC
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд высказал мнение о том, что Крис Кёртис одержал победу в поединке с Бренданом Алленом, а также попросил промоушен сделать реванш этого поединка.

«Крис явно был не в лучшей форме, но всё равно победил. Вы не можете отказать UFC, и каждый боец об этом знает. Тебе говорят: «Прыгай». А ты отвечаешь: «Как высоко?»

Ладно, я не буду ёрничать. Мы взрослые мужчины, которые сами принимают решения. Просто дайте ему реванш с полным лагерем. Курт этого заслуживает», — написал Стрикленд в социальных сетях.

До этого поединка на счету 28-летнего Аллена было 25 побед и пять поражений. 36-летний Кёртис имел в своём активе 31 победу при 10 поражениях. Бойцы уже встречались в рамках UFC, в 2021 году Кёртис одержал победу техническим нокаутом.

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