Фахретдинов: Павлович и Волков – молодцы. Надеюсь, что их боя не будет

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов считает, что его соотечественники Александр Волков и Сергей Павлович не должны драться друг с другом.

«Молодцы, молодцы. Я не очень рад был анонсу. И они не в курсе были, им просто назначили бой. Надеюсь, его не будет. Ребята говорили, что будут драться только за титул. Они много спарринговали, работали вместе, дружат. Нужно обходить такие бои по возможности. Думаю, так и будет», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок между Сергеем Павловичем и Александром Волковым станет соглавным боем на турнире UFC Fight Night, который впервые пройдёт в Эр-Рияде, Саудовской Аравии 22 июня. Главным поединком вечера станет бой между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером.