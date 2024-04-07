UFC официально анонсировала следующий бой Долидзе

UFC официально анонсировала следующий поединок грузинского средневеса Романа Долидзе. Его соперником станет американец Энтони Эрнандес. Противостояние запланировано на турнире UFC 302, который пройдёт 1 июня.

Долидзе в последнем поединке встречался с Насурдином Имавовым и проиграл ему решением большинства судей. В общей сложности на его счету 12 побед и три поражения.

Эрнандес последний поединок проводил на турнире UFC 298, когда сабмишеном во втором раунде победил россиянина Романа Копылова. В активе Энтони 12 побед и два поражения.

Ранее сообщалось, что на этом же ивенте проведут бой российские бойцы Сергей Павлович и Александр Волков. Позже появилась информация о том, что россияне не будут драться друг с другом.