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Джастин Гэтжи предложил увеличить послематчевые бонусы на турнире UFC 300

Джастин Гэтжи предложил увеличить послематчевые бонусы на турнире UFC 300
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Экс-обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи выступил с идеей увеличить в честь юбилейного турнира UFC 300 в несколько раз послематчевые бонусы, выдаваемые бойцам UFC после турнира. Боец сказал об этом в интервью порталу Low Kick MMA.

Джастин предложил сделать в честь этого турнира бонусы в размере $ 300 тыс. На данный момент руководство лиги выплачивает $ 50 тыс. бойцам за лучший бой вечера и лучшее выступление вечера.

Напомним, на турнире UFC 300 Джастин Гэтжи проведёт первую в истории лиги защиту титула BMF против экс-чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) Макса Холлуэя. Их поединок станет третьим по важности на турнире UFC 300.

Джастин в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 291, нокаутировал Дастина Порье и стал новым обладателем титула BMF.

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