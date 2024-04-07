Макс Холлоуэй: на пресс-конференции UFC 300 запланировано что-то особенное

Экс-обладатель титула UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй пообещал, что на пресс-конференции к турниру UFC 300 организация сделает нечто особенное.

«Знаете, больше ничего не осталось, что можно было бы сделать к поединку против Джастина. Вся тяжёлая работа сделана, у нас осталась только парочка тяжёлых тренировок. С нетерпением жду недели боя, кроме того, у меня есть информация, что на пресс-конференции к турниру запланировано что-то особенное», — приводит слова Холлоуэя портал Bloody Elbow.

Напомним, в последний раз Макс Холлоуэй выходил в октагон на турнире UFC Fight Night 225, который состоялся 26 августа 2023 года в Сингапуре. Его соперником стал Чон Чхан Сон, более известный как Корейский зомби. Бой завершился победой Холлоуэя нокаутом в третьем раунде.