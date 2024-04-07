Экс-претендент на титул UFC раскритиковал выступление Брендана Аллена. Тот ответил

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) итальянец Марвин Веттори отреагировал на выступление топового бойца среднего веса UFC Брендана Аллена в поединке с Крисом Кёртисом.

«Аллен, какого чёрта ты просишь титульник? Чувак, ты выглядел дерьмово. Ты в каждом раунде пропускал тяжёлые удары и пытался выиграть за счёт тейкдаунов. Это просто позорное выступление», — написал в своих социальных сетях Веттори.

Брендан Аллен не оставил без внимания выпад Веттори и ответил ему.

«Веттори больше не нужен мне. Этот парень даже не может выйти на бой со мной, он не хочет драться. Мы могли встретиться в октагоне сегодня, могли подраться в Майами, но ты снялся с поединка, а теперь решил открыть рот?

В конце концов, я мужчина. Ты писал, что надерёшь мне задницу, когда мы встретимся. Но мы встретились, и единственное, что ты сказал, было: «Как дела, чувак?» Я не сказал тебе ни слова. Ты спросил: «Почему ты так на меня смотришь?» Я поставил свою сумку, чтобы подойти к тебе, но ты встал за чьей-то спиной. Он хочет что-то сделать только тогда, когда это происходит на глазах у людей, так что мне наплевать. Будь мужчиной, отвечай за то, что говоришь.

Я готовился к Веттори, но вместо него я получил в соперники более техничного Кёртиса, который вырубает своих оппонентов. Кого отправлял в нокаут Марвин? Тебе здесь не место. Говори всё, что хочешь, нам плевать на тебя», – приводит слова Аллена портал MMA Fighting.