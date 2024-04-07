«Он не дурак, чтобы давать согласие». Чарльз Оливейра — о возможном бое с экс-чемпионом

Бывший чемпион UFC в лёгком дивизионе Чарльз Оливейра открыт к поединку против Конора Макгрегора.

«Безусловно, я согласился на бой с Конором из-за денег. Но всё нужно обсуждать. Когда вы садитесь за стол переговоров и подписываете контракт на поединок, то говорите: «Окей, круто, я хочу эту победу. Я буду следующим в списке претендентов на титульник в случае победы?» Ты кладёшь слишком много денег на свой банковский счёт, чтобы жить хорошей жизнью, а потом сражаешься за титул. Но это никак не связано, это не имеет никакого значения.

Иногда он публикует что-то обо мне, а затем удаляет это. Таким образом, возникает искра. Но он не дурак. Он никогда не согласится на этот бой. Он слишком много думает, и у него хорошая стратегия. Конор соглашается на тот бой, в котором абсолютно уверен в своей победе», — приводит слова Оливейры портал MMA Fighting.