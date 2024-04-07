Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он не дурак, чтобы давать согласие». Чарльз Оливейра — о возможном бое с экс-чемпионом

«Он не дурак, чтобы давать согласие». Чарльз Оливейра — о возможном бое с экс-чемпионом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком дивизионе Чарльз Оливейра открыт к поединку против Конора Макгрегора.

«Безусловно, я согласился на бой с Конором из-за денег. Но всё нужно обсуждать. Когда вы садитесь за стол переговоров и подписываете контракт на поединок, то говорите: «Окей, круто, я хочу эту победу. Я буду следующим в списке претендентов на титульник в случае победы?» Ты кладёшь слишком много денег на свой банковский счёт, чтобы жить хорошей жизнью, а потом сражаешься за титул. Но это никак не связано, это не имеет никакого значения.

Иногда он публикует что-то обо мне, а затем удаляет это. Таким образом, возникает искра. Но он не дурак. Он никогда не согласится на этот бой. Он слишком много думает, и у него хорошая стратегия. Конор соглашается на тот бой, в котором абсолютно уверен в своей победе», — приводит слова Оливейры портал MMA Fighting.

Материалы по теме
Джо Роган считает, что у Конора Макгрегора есть потенциал стать кинозвездой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android