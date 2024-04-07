«Закрой свой рот». Исраэль Адесанья ответил Дрикусу дю Плесси

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья ответил действующему обладателю титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцу Дрикусу дю Плесси, который ранее обвинил Адесанью в нежелании драться с ним на его родине, в ЮАР.

«Этот парень сказал что-то вроде «Он не захотел драться со мной, королём Африки, на моей родной земле». Ты не хотел драться со мной на моей родине, так что закрой свой рот», — сказал Адесанья в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, в 2023 году UFC пытались организовать бой между дю Плесси и Адесаньей на турнире UFC 293, который состоялся в сентябре в Австралии. Дрикус был вынужден сняться с боя из-за того, что был травмирован и не мог восстановиться и подготовиться к бою вовремя. Ему на замену вышел Шон Стрикленд, который смог победить Исраэля единогласным решением судей.