Чарльз Оливейра сказал, кто следующим оспорит титул чемпиона UFC в лёгком весе

Бывший обладатель титула UFC в категории до 70 кг бразилец Чарльз Оливейра заявил, что следующим за пояс чемпиона в лёгком весе будет биться он.

«Дана Уайт уже сказал, что моя кандидатура станет следующей на очереди. Мы много о чём говорим с UFC, но повторюсь — именно мне предстоит в следующем поединке встретиться с Исламом. Сейчас я сфокусирован на том, чтобы победить Армана. Но после этого я стану следующим претендентом на титул», — приводит слова Оливейры портал MMA Mania.

Напомним, Чарльз Оливейра и Ислам Махачев ранее уже проводили поединок. Их бой возглавлял турнир UFC 280, который состоялся в октябре 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ). На кону стоял вакантный чемпионский пояс. Встреча завершилась победой Ислама удушающим приёмом во втором раунде.