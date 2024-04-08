«Это не так. Сейчас я в Техасе с дочерьми». Джон Джонс — о слухах об аресте

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Джон Джонс прокомментировал новости о том, что он был задержан полицией и взят под стражу по обвинению в нападении на агента антидопинговой службы Drug Free Sport (DFS), а также в угрозе убийством.

«Хочу обратить ваше внимание на дезинформацию, которая распространялась сегодня. Я проснулся от ложных сообщений о том, что меня арестовали. Это не так — я не был арестован. На самом деле в данный момент я нахожусь в Техасе со своими дочерьми на турнире по волейболу. Должен признать, меня разочаровывает необходимость снова разъяснять эти вещи, но я понимаю, что, возможно, являюсь лёгкой добычей, учитывая некоторые мои прошлые проблемы с законом. Важно внести ясность в ситуацию и убедиться, что все говорят правду. Недавно ко мне приходили тестировщики, когда праздновал день рождения друга, тогда я прилёг вздремнуть.

Проснувшись, я был застигнут врасплох непрофессионализмом и протокольностью одного из тестировщиков, что вызвало у меня раздражение, заставившее меня использовать некоторые ненормативные выражения, о которых я сожалею. Однако хочу подчеркнуть, что я ни в коем случае никому не угрожал, не набрасывался на кого-либо, не повышал на кого-либо голос и не совершал никаких нападок. К сожалению, ложные новости были распространены без надлежащей проверки фактов. Хочу заверить вас, что буду решительно защищаться от этих необоснованных обвинений. Правда в том, что этого инцидента просто не было», — написал Джон Джонс в своих социальных сетях.

По состоянию на воскресенье на сайте полиции округа Берналийо в Нью-Мексико по-прежнему нет официальных обвинений против Джонса.