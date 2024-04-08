Эдди Хирн высказался о Тайсоне перед его боем с Джейком Полом

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о предстоящем поединке между прославленным американским боксёром Майком Тайсоном и видеоблогером Джейком Полом. Он пройдёт 20 июля в Арлингтоне (США) по правилам бокса.

«Конечно, я не забываю, что Майк Тайсон — один из величайших боксёров всех времён. Он бывший чемпион мира в тяжёлом весе. Ему 59 или 58 лет, но это неважно», — сказал Хирн на канале Fight Hub TV в YouTube.

Также Хирн добавил, что не стоит судить о нынешних кондициях Тайсона по непродолжительным видеороликам с его тренировочного процесса.

Ранее мнением о поединке между Тайсоном и Полом поделился популярный британский боксёр Энтони Джошуа. Кроме того, Энтони предсказал победителя противостояния.