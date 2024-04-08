Александр Волков: проверил младшего походом в горы, на последнем фото пруфы

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фото. Александр показал фото с сыном.

«Проверил сегодня младшего походом в горы. Справился достойно. На последнем фото пруфы», — написал Волков.

Фото: Из личного архива Александра Волкова

Фото: Из личного архива Александра Волкова

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года в Сиднее (Австралия), Волков сражался с местным бойцом Таем Туивасой. Противостояние завершилось победой россиянина удушающим приёмом. До этого Александр победил представителя Молдавии Александра Романова нокаутом в первом раунде. В общей сложности на его счету 37 побед при десяти поражениях.

Ранее российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов высказал мнение, что Волков и Сергей Павлович не должны драться друг с другом.