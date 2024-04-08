UFC 300: когда турнир, какой главный бой, полный кард

В ночь с 13 на 14 апреля мск состоится грандиозный турнир UFC 300. Юбилейное спортивное мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене». В главном поединке вечера за пояс в полутяжёлом дивизионе поборются представитель Бразилии Алекс Перейра и Джамалл Хилл, представляющий США.

Посмотреть трансляцию юбилейного турнира можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также будет подробно освещать спортивное шоу.

Полный кард UFC 300:

Дейвесон Фигейреду – Коди Гарбрандт;

Бобби Грин – Джим Миллер;

Содик Юсуфф – Диего Лопес;

Холли Холм – Кайла Харрисон;

Джессика Андраде – Марина Родригес;

Джалин Тёрнер – Ренато Мойкано;

Келвин Каттар – Алджамейн Стерлинг;

Иржи Прохазка – Александар Ракич.

Главный кард:

Чарльз Оливейра – Арман Царукян;

Бо Никал – Коди Брандейдж;

Джастин Гэтжи – Макс Холлоуэй;

Вэйли Чжан – Сяонань Янь;

Алекс Перейра – Джамал Хилл.

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