UFC 300: когда турнир, какой главный бой, полный кард

В ночь с 13 на 14 апреля мск состоится грандиозный турнир UFC 300. Юбилейное спортивное мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене». В главном поединке вечера за пояс в полутяжёлом дивизионе поборются представитель Бразилии Алекс Перейра и Джамалл Хилл, представляющий США.
Посмотреть трансляцию юбилейного турнира можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также будет подробно освещать спортивное шоу.
Полный кард UFC 300:
Дейвесон Фигейреду – Коди Гарбрандт;
Бобби Грин – Джим Миллер;
Содик Юсуфф – Диего Лопес;
Холли Холм – Кайла Харрисон;
Джессика Андраде – Марина Родригес;
Джалин Тёрнер – Ренато Мойкано;
Келвин Каттар – Алджамейн Стерлинг;
Иржи Прохазка – Александар Ракич.
Главный кард:
Чарльз Оливейра – Арман Царукян;
Бо Никал – Коди Брандейдж;
Джастин Гэтжи – Макс Холлоуэй;
Вэйли Чжан – Сяонань Янь;
Алекс Перейра – Джамал Хилл.
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