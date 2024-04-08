«Люби работать». Усман Нурмагомедов показал фото с Хабибом

Российский боец смешанных единоборств и чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежим фото. На снимке вместе с Усманом присутствует его двоюродный брат Хабиб Нурмагомедов – бывший чемпион UFC в лёгком весе.

«Хочешь выдающихся достижений – люби работать. Всё», — говорится в сообщении, которым поделился Усман.

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

Напомним, в последнем бою Усман встречался с представителем США Брентом Примусом. Изначально победу одержал россиянин, однако спустя несколько недель результат изменили из-за обнаружения в допинг-пробах Нурмагомедова запрещённых веществ. В результате поединок был признан несостоявшимся. В следующем бою, который состоится в ночь с 17 на 18 мая, Усман встретится с Александром Шаблием.