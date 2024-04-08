«Возможно, Джонса мы уже никогда не увидим». Гаджиев – о слухах про арест бойца

Известный промоутер Камил Гаджиев прокомментировал новость о задержании полицией по обвинению в нападении на агента антидопинговой службы Drug Free Sport (DFS), а также в угрозе убийством чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса. При этом Джонс вскоре после публикаций СМИ разместил видео, на кадрах которого демонстрируется, как он спокойно покидает дом вместе с двумя сотрудниками после тестирования, не проявляя никакой агрессии.

«В данном случае я, скорее, поверю видеокамерам. Но то, что Джонс снова в центре внимания не в контексте ММА, грустно. Хочется от Джонса чего-нибудь интересного, чего-нибудь боевого. Я бы бой Джонса с Аспиналлом точно не пропустил. Но есть у меня ощущение, что Джонсу как будто бы не до боёв. Бои ему неинтересны. Возможно, Джонса мы уже больше никогда в клетке не увидим. Давайте сопоставим факты. Травмы не случаются на ровном месте. Травмы – это возраст, это образ жизни, какая-то фармакология. Всё в комплексе. И травмы у Джонса пошли. Это говорит о том, что он уже не тот свежий огурчик, каким был ещё десять лет назад», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.