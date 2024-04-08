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«Шёл на пруд, ребята из посёлка дали мне по щам». Павлович – о случае из детства

«Шёл на пруд, ребята из посёлка дали мне по щам». Павлович – о случае из детства
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Известный российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории промоушена UFC, вспомнил, как проходило его детство. В частности Сергей рассказал о драке с детьми из посёлка. Как считает Павлович, у нынешних детей больше возможностей, и многие вещи сейчас уже не являются поводом для радости.

«Помню, шёл на пруд, а там ребята с другого конца посёлка – дали мне по щам. Рассказал об этом дома. Думаю: «Сейчас брат поедет за меня мстить». Прыгнули на велик, доехали. В итоге я дрался с каждым из них. То есть брат впрягался, но в том плане, что если я проигрывал, то он снимал с меня соперника. При этом всё равно приходилось драться, вырабатывать силу воли.

Это приучило к пониманию, что на каждого сильного найдётся ещё сильнее. Через боль ты становишься более уравновешенным, спокойным. Наверное, у нас было совсем другое детство, мы задумывались о страхах. Может быть, у нас не было всего в изобилии. Помню, когда купили обычный мяч, собрались всей улицей погонять в футбол и были счастливы, а сейчас это даже не повод для радости», — сказал Павлович.

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