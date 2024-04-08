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Все 26 участников UFC 300 примут участие в пресс-конференции

Все 26 участников UFC 300 примут участие в пресс-конференции
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Промоушен UFC проведёт масштабную пресс-конференцию, в которой примут участие все бойцы юбилейного турнира UFC 300, сообщает обозреватель Аарон Бронстетер.

«Все 26 спортсменов, представленных на турнире UFC 300, примут участие как в медиа-дне, так и в пресс-конференции», — написал Бронстетер в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, турнир UFC 300 состоится 14 апреля в Лас-Вегасе (США). Возглавит ивент поединок за звание чемпиона организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и американцем Джамалом Хиллом.

В соглавном событии чемпионка в женском минимальном весе (до 52 кг) Вейли Жанг проведёт защиту против соотечественницы Ян Сяонань.

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