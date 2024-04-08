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Перейра выбрал лучшего ударника между Прохазкой и Хиллом

Перейра выбрал лучшего ударника между Прохазкой и Хиллом
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Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о навыках своего соперника американца Джамала Хилла, поединок с которым состоится на турнире UFC 300.

«Я считаю, что Иржи более аккуратен и точен в своих ударах, в передвижениях. У Джамала есть небольшое преимущество в силе, что делает его опасным, поскольку никто не хочет пропустить удар и проиграть. Но если говорить об уровне мастерства, то Иржи Прохазка имеет превосходство», — сказал Перейра в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

Напомним, турнир UFC 300 состоится 14 апреля в Лас-Вегасе (США). Бой Перейры и Хилла возглавит ивент. В соглавном событии чемпионка в женском минимальном весе (до 52 кг) Вейли Жанг проведёт защиту против соотечественницы Ян Сяонань.

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