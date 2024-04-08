Перейра: сегодня нереально сравняться по количеству защит титула с Джоном Джонсом

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра считает, что из-за роста уровня смешанных единоборств конкуренция в престижнейшей организации мира не позволит бойцам долго удерживать титул.

«Меня радует то, что я делаю для полутяжёлого дивизиона. Но, если быть реалистом, сегодня практически нереально сравняться по числу защит титула с Джоном Джонсом или Андерсоном Силвой. Спорт стал очень конкурентоспособным.

К тому же многочисленные защиты не всегда радуют людей, это радует бойца. Пример – Адесанья. Все были рады его боям, когда он поднимался. Но когда он провёл череду защит, люди перестали смотреть и покупать PPV», — сказал Перейра в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.