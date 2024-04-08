Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чендлер: Махачев даже лучше, чем думали, но я верю, что могу победить любого

Чендлер: Махачев даже лучше, чем думали, но я верю, что могу победить любого
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Майкл Чендлер высказался о потенциальном поединке с действующим обладателем титула, россиянином Исламом Махачевым.

«Справлюсь ли я с борьбой Ислама и с его ударкой? Я верю в то, что могу победить любого. Ислам хорош. Он даже лучше, чем многие думали. Но я должен сначала заслужить этот бой, а уже потом говорить о нём», — написал Чендлер в соцсети X (ранее Twitter).

Майклу Чендлеру 37 лет. Американец является бывшим чемпионом американского промоушена Bellator. Он дебютировал в UFC в январе 2021 года и уже в мае сразился за титул, уступив бразильцу Чарльзу Оливейре техническим нокаутом во втором раунде.

Ранее Чендлер дал категоричный прогноз на свой бой с Макгрегором.

Материалы по теме
Чендлер дал категоричный прогноз на свой бой с Макгрегором
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android