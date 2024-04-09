Теренс Кроуфорд провёл спарринг с Шакуром Стивенсоном

Действующий лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) провёл спарринг с непобеждённым чемпионом мира в трёх весовых категориях соотечественником Шакуром Стивенсоном (21-0, 10 KO).

«Если я скажу, сколько раундов мы провели, вы не поверите», — написал Кроуфорд в соцсетях.

Фото: из личного архива Теренса Кроуфорда

Фото: из личного архива Теренса Кроуфорда

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее Кроуфорд высказался о первом поражении Тима Цзю.