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Стерлинг рассказал, каким способом победит в бою с Каттаром

Стерлинг рассказал, каким способом победит в бою с Каттаром
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Бывший американский чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейн Стерлинг рассказал о том, каким способом он одержит победу в поединке с Келвином Каттаром на турнире UFC 300.

«Я заставлю Каттара сдаться во втором раунде. Возможно, это будет «анаконда». Мне просто нужно добраться до его шеи любым доступным способом. Я думаю, что поймаю его и заставлю сдаться», — приводит слова Стерлинга Bloody Elbow.

Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 292 в августе Стерлинг проиграл техническим нокаутом соотечественнику Шону О’Мэлли, лишившись чемпионского титула.

Каттар не выступал с октября 2022 года, когда на UFC Fight Night 213 проиграл техническим нокаутом (травма колена) британцу Арнольду Аллену.

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