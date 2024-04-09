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«Не волнуйся, увидимся в сентябре». Ган ответил на слова Аспиналла

«Не волнуйся, увидимся в сентябре». Ган ответил на слова Аспиналла
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Французский боец смешанных единоборств Сириль Ган опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к действующему временному чемпиону UFC Тому Аспиналлу.

«Я никогда, никогда не отказываюсь от любого вызова или соперника. Блэйдс никогда не был вариантом. Они сказали «Павлович», я ответил «Да». Не волнуйся, увидимся в сентябре», — написал Ган.

Сириль Ган ранее, так же как и Аспиналл, был обладателем временного титула чемпиона тяжёлого дивизиона, однако уступил его камерунцу Фрэнсису Нганну, а потом не смог отобрать его у Джона Джонса. Последним соперником Гана в UFC был Сергей Спивак.

Ранее Аспиналл рассказал о том, почему он предпочитает поединок с Кёртисом Блэйдсом бою с Сирилем Ганом.

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