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«Мне это очень не нравится». Железнякова — о возможном поединке Павловича и Волкова

«Мне это очень не нравится». Железнякова — о возможном поединке Павловича и Волкова
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Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова считает, что её соотечественники Александр Волков и Сергей Павлович не должны драться друг с другом.

«Мне очень не нравится, когда свои со своими дерутся. Неужели так сложно найти обоим оппонентов из других стран? Не хотела бы видеть их бой», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок между Сергеем Павловичем и Александром Волковым станет соглавным боем на турнире UFC Fight Night, который впервые пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 22 июня. Главным поединком вечера станет бой между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером.

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