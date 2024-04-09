«Мне это очень не нравится». Железнякова — о возможном поединке Павловича и Волкова

Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова считает, что её соотечественники Александр Волков и Сергей Павлович не должны драться друг с другом.

«Мне очень не нравится, когда свои со своими дерутся. Неужели так сложно найти обоим оппонентов из других стран? Не хотела бы видеть их бой», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок между Сергеем Павловичем и Александром Волковым станет соглавным боем на турнире UFC Fight Night, который впервые пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 22 июня. Главным поединком вечера станет бой между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером.