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Дарья Железнякова назвала желаемую дату следующего поединка в UFC

Дарья Железнякова назвала желаемую дату следующего поединка в UFC
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Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова рассказала, когда бы она хотела провести второй поединок в UFC.

«22 июня – идеальная дата для возвращения. Я сообщила менеджеру о готовности начать лагерь в ближайшее время, теперь всё зависит уже не от меня. Честно сказать, я хоть и на отдыхе, но часто думаю о втором своём поединке в UFC. Мне хочется пройти хороший лагерь вновь и вернуться в клетку как можно скорее. Точных кандидатур пока нет, все на карандаше, но очень скоро, я надеюсь, будут новости», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, первой соперницей россиянки стала представительница Мексики Монтсеррат Рендон. Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянки единогласным решением судей.

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