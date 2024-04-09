«Он умён». Аспиналл рассказал, как Джонс избегал его на одной из встреч

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл рассказал о встрече с Джоном Джонсом в марте на спортивном фестивале Арнольда в Бирмингеме.

«Мы оба проводили встречи, но находились в 20 метрах друг от друга. Целый день! Я думал, что не могу просто уйти, не поздоровавшись. Я просто хочу подойти и поздороваться. Но его менеджер не хотел, чтобы я подходил.

Даже когда я подошёл, его менеджер сказал: «Нет, нет, нет, нет! Ты не можешь этого сделать!» Я сказал, что просто хочу поздороваться и не собираюсь устраивать никаких сцен.

Я хотел встретиться лицом к лицу. Но Джон умён. Он нигде не скажет, что будет драться со мной. Не скажет этого публично.

Джонс не хотел сделать стердаун со мной, потому что это подразумевает раскрутку боя. Когда я его спросил: «Джон, сделаем это?», он не сказал: «Конечно». Он всего лишь ответил: «Когда-нибудь мы подерёмся». Это умно», — сказал Аспиналл на YouTube-канале MMAFightingonSBN.