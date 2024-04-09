Бой Шары Буллета и Игоря Потери остаётся в силе

Гор Азизян, тренер Шарабутдина Магомедова, заявил о том, что бой его подопечного с представителем Украины Игорем Потерей состоится.

Напомним, сегодня стало известно, что Потеря принял ещё один бой, с Мишелем Перейрой, он должен состояться 5 мая.

«У Шарабутдина остается всё тот же соперник. Игорь Потеря решил заработать, (согласившись на бой с Перейрой)», — приводит слова Азизяна «Спорт-экспресс».

Игорь Потеря провёл пять боёв в UFC, в двух из которых победил. В феврале этого года он оказался сильнее Роберта Брычека.

Магомедов пока провёл только один бой в UFC. При этом за всю свою профессиональную карьеру боец не потерпел ни одного поражения в 12 поединках. В UFC Шарабутдин дебютировал 21 октября 2023 года, когда единогласным решением оказался сильнее бразильца Бруну Силвы.