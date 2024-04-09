Каттар: сделаю всё, чтобы поединок со Стерлингом завершился досрочно

Рейтинговый американский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Келвин Каттар высказался о предстоящем поединке с экс-чемпионом и соотечественником Алджамейном Стерлингом, который состоится 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

«Нужно готовиться к лучшей версии соперника. Многие скажут, что у меня полуторагодичный простой. Но кому до этого есть дело? Люди говорят всякую чушь. Что будет иметь значение, так это вечер боя.

Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы всё завершилось досрочно. Я готов к адскому бою и хотел бы досрочного окончания. Я готов ко всему, что произойдёт в субботу», — сказал Каттар в подкасте The MMA Hour.

Ранее в интервью Стерлинг рассказал, каким способом победит в бою с Каттаром.

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