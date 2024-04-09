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Майкл Пейдж сказал, кто победит в бою Царукяна и Оливейры

Майкл Пейдж сказал, кто победит в бою Царукяна и Оливейры
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Британский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Майкл Пейдж высказался о предстоящем бое легковесов Армана Царукяна и Чарльза Оливейры, который состоится 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

«Не могу ставить против Оливейры. Он был чемпионом, и у него по-прежнему менталитет победителя. Я определённо склоняюсь к его победе. Не знаю точно, как он победит, но для меня исход очевиден», — сказал Пейдж на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 52 в декабре, Царукян досрочно остановил в первом раунде американца Бенеила Дариуша. Оливейра в июне на UFC 289 также победил в первом раунде Дариуша.

Ранее Царукян ответил, готов ли сразиться с Махачевым в июне, если победит на UFC 300.

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