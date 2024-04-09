Кормье: Царукян не принесёт Махачеву столько денег, сколько Гэтжи и Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье объяснил, почему российский легковес Арман Царукян может не стать следующим соперником Ислама Махачева.

«Бой Ислама и Армана является самым конкурентным, но крайне неприбыльным. Стиль Царукяна может составить достойную конкуренцию. Как по мне, Арман – сложнейший соперник для Ислама, но не самый прибыльный.

Возможно, Царукян получит шанс сразиться на титул, если побьёт Оливейру. Но он определённо не принесёт Исламу столько денег, сколько бои с Джастином Гэтжи и Дастином Порье», – сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Ранее Майкл Пейдж сказал, кто победит в бою Царукяна и Оливейры на турнире UFC 300.